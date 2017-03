Günstige Darlehen und Zuschüsse beim altersgerechten Umbau / Finanzieller Zuschuss für den Treppenlift

Bonn (ots) - Im Alter wird vieles schwerer. Sei es aus dem Sesselaufzustehen, eine Dusche zu nehmen oder Treppen zu gehen. Trotzzunehmender Einschränkungen besteht bei den meisten älteren Menschender Wunsch, möglichst lange in der vertrauten Wohnung zu bleiben.Dies macht teilweise umfangreiche Umbaumaßnahmen wie den Umbau desBads oder den Einbau eines Treppenlifts notwendig.Gut zu wissen: Die zumeist auch finanziell aufwändigeWohnraumanpassung wird durch verschiedene Finanzierungshilfengefördert. Ein umfangreicher Ratgeber der Deutschen Seniorenliga(DSL) zeigt auf, was beim barrierefreien Umbau zu beachten ist undwelche Finanzierungsmöglichkeiten es gibt.Geld von der PflegekassePflegebedürftige können für den Einbau eines Treppenliftes einenZuschuss von bis zu 4.000 Euro aus der Pflegekasse erhalten. Lebenzwei Pflegebedürftige im Haushalt, können es sogar bis zu 8.000 Eurosein. Voraussetzung ist die Bestätigung der Pflegebedürftigkeit durchdie Einstufung in einen Pflegegrad. Außerdem muss dieWohnraumanpassung eine Maßnahme sein, die die selbstständigeLebensführung ermöglicht bzw. wiederherstellt.Fördermittel von Kommunen und LändernDarüber hinaus gibt es von Stiftungen, Land und Kommunen weitereFörderprogramme für barrierefreie Wohnanpassung. Die Art derFörderung sowie die Förderhöhe sind dabei sehr unterschiedlich. Daskönnen Zuschüsse oder auch zinsgünstige Darlehen sein. Informationenerhält man bei einer Wohnberatung oder der Seniorenberatungsstellevor Ort.KfW-KreditDie Förderbank KfW hält zinsgünstige Kredite für notwendigeUmbauten bereit, zum Beispiel für Wege zum Gebäude, Maßnahmen imSanitärbereich, die Überwindung von Niveauunterschieden durch Rampenoder Treppenlifte. Der Zinssatz liegt je nach Laufzeit,Zinsbindungsfrist und Zahl der tilgungsfreien Jahre zwischen 1,91Prozent und 2,47 Prozent. KfW-Darlehen müssen über eine Bausparkasseoder eine Bank beantragt werden.Steuerlich absetzbarDie Kosten für die Umbaumaßnahmen sowie den Einbau einesTreppenlifts können als außerordentliche Belastung steuerlichabgesetzt werden. Die Höhe der Steuerersparnis richtet sich nach denEinkommens- und Familienverhältnissen.Investition lohnt sich"Der Verbleib in den eigenen vier Wänden ist für das psychischeWohlergehen älterer Menschen von eminenter Wichtigkeit und fördertdarüber hinaus die Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbsthilfe.Hierdurch kann ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben mitgewohnter Lebensqualität bis ins hohe Alter sichergestellt werden",meint Erhard Hackler, geschäftsführender Vorstand der DeutschenSeniorenliga. "Deshalb sollte man schon frühzeitig bei allenUmbaumaßnahmen auch an altersgerechte Verbesserungen denken und dieUmbaumaßnahmen als sinnvolle Investition in die eigene Zukunftsehen", so Hackler.Informativer RatgeberDie Seniorenliga hat in dem kostenlosen Ratgeber "Zuhause mobil -Treppenlifte" die wichtigsten Aspekte von der Planung bis zurFinanzierung von Treppenliften zusammengefasst. Er beschreibt zudemdetailliert und übersichtlich, welche Qualitätskriterien bei derAnschaffung eines Treppenlifts zu beachten sind. Bestelladresse: DSL,Heilsbachstraße 32 in 53123 Bonn. www.dsl-treppenlifte.dePressekontakt:Deutsche Seniorenliga e.V.c/o MedCom International GmbHRené-Schickele-Straße 1053123 BonnFon: 0049 (0)228-30 82 1-0Original-Content von: DSL e.V. Deutsche Seniorenliga, übermittelt durch news aktuell