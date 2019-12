Günstig reisen mit der Bahn - Sieben Tipps zum schlauen Buchen

Berlin (ots) - Gute Nachrichten für Zugreisende: Die Deutsche Bahn verzichtetzum Fahrplanwechsel auf eine Preiserhöhung. 2020 soll zudem die Mehrwertsteuerauf Bahntickets im Fernverkehr von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden. Der EndeSeptember veröffentlichte VCD Bahntest 2019/20 bestätigt: Ticketpreise spieleneine entscheidende Rolle bei der Reiseplanung.Vier von fünf Fahrgästen sind mit vergünstigten Tickets unterwegs und nehmendafür andere Reisezeiten oder die Bindung an einen bestimmten Zug in Kauf. Jederdritte Bahnreisende hätte sich ohne Rabatt für das Auto, Flugzeug oder denFernbus entschieden. Damit der Umstieg auf die klimaschonendere Schiene leichterfällt, gibt der VCD sieben Tipps zum unkomplizierten Buchen und Reisen:- Sparpreis statt Flexpreis buchen: Die besten Chancen fürgünstigere Tickets hat man einen Monat vor der Reise, dann sinddurchschnittlich 55 Prozent Rabatt drin. Aber auch 24 Stundenvorher gibt es oft noch günstige Sparpreise mit durchschnittlich33 Prozent Rabatt, wenn die Verbindung nicht stark nachgefragtist.- Dienstag, Donnerstag und Samstag sind die besten Reisetage: Werzeitlich flexibel ist, sollte seine Reise auf einen dieser Tagelegen.- Auch die Uhrzeit spielt eine wichtige Rolle: Tickets fürVerbindungen vor 10 und nach 20 Uhr sind meistens deutlichpreiswerter.- Aufpassen bei Online-Buchungen: Auf der Webseite oder in der Appder Deutschen Bahn ist automatisch ein Häkchen bei "schnellsteVerbindungen suchen" gesetzt. Wer es wegklickt, bekommt auchlangsamere Verbindungen angezeigt, die häufig weniger kosten.- Bahncard-Rechner: Wer oft Zug fährt, für den lohnt sich eineBahncard 25, 50 oder 100. Mit welcher Bahncard Sie am meistensparen, zeigt der kostenfreie Bahncard-Rechner des VCD:www.vcd.org/bahncard-rechner- Angebote der Konkurrenz prüfen: Auch Anbieter wie Flixtrain oderder österreichische ÖBB Nightjet bieten Reisen auf der Schienedurch Deutschland an. Tickets für den Flixtrain sind günstigerals eine Reise im ICE mit Bahncard 50. Mit dem Nachtzug der ÖBBsparen Sie sich eventuell sogar eine Übernachtung im Hotel.- Reisen mit Kindern: Unter 15 Jahren fahren Kinder im DBFernverkehr zum Nulltarif, wenn sie in Begleitung ihrer Elternoder Großeltern sind. Die Sitzplatzreservierung kostet fürFamilien insgesamt nur 9 Euro, auch bei mehr als zwei Personen.Den kompletten VCD Bahntest können Sie hier nachlesen: www.vcd.org/BahntestPressekontakt:Philipp Kosok, VCD-Bahnexperte - Telefon 030/280351-36 -philipp.kosok@vcd.orgFranziska Fischer, Pressesprecherin VCD - Telefon 030/280351-12 -presse@vcd.org - www.vcd.org Twitter: @VCDeVWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/8206/4463725OTS: VCD Verkehrsclub Deutschland e.V.Original-Content von: VCD Verkehrsclub Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell