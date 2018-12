Günstig gebrauchte Smartphones kaufen - mit Garantie

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - 23 Millionen Smartphones gehen in Deutschlandjährlich über den Ladentisch laut dem Marktindex für Heimelektronikder gfu. 424 Euro kostet ein Gerät im Schnitt. Doch es geht auchgünstiger: ein Viertel können Verbraucher sparen, wenn sie eingebrauchtes Handy - oft mit Garantie - von spezialisierten Händlernkaufen. So schonen Käufer nicht nur den eigenen Geldbeutel, sondernauch die Umwelt. Der gemeinnützige Verbraucher-Ratgeber Finanztip hatdie Anbieter getestet und empfiehlt Asgoodasnew und Rebuy.Wer sich an kleinen Kratzern am Gehäuse des Smartphones nichtstört, kann bei einem Oberklasse-Handy gerne mal 200 Euro sparen,wenn er es gebraucht kauft. "In welchem Zustand das Smartphone seinsoll, kann der Käufer auf den Plattformen selber auswählen - dasreicht von 'wie neu', über 'gut' bis hin zu 'akzeptabel'", sagt ArneDüsterhöft, Mobilfunk-Experte bei Finanztip. "Die gesetzlicheGewährleistung umfasst Fehler, die von Anfang an bestehen, und gehtbei Gebrauchtwaren ein Jahr lang". Die Finanztip-EmpfehlungenAsgoodasnew und Rebuy geben darüber hinaus eine freiwillige Garantievon bis zu drei Jahren.Die ersten Wochen sollten Käufer das Gerät ausgiebig testenWelcher Anbieter welche Smartphones auf Lager hat, schwankt stark.Wer beim Wunschhändler nicht das passende Handy findet, schauteinfach bei einem anderen nach. Eine große Auswahl und gute Preisebieten auch Buyzoxs, Clevertronic und Smallbug. In den ersten zweiWochen können Käufer das Handy ohne Angaben von Gründen wiederzurückschicken. "Diese ersten Wochen sollten Sie nutzen, um das Gerätund vor allem den Akku auf Herz und Nieren zu testen", rätDüsterhöft. "Am besten planen Sie auch noch etwas Zeit ein, fallsdoch etwas nachgebessert werden muss."So hat Finanztip untersuchtMit knapp 100 Preisabfragen haben die Finanztip-Experten führendeHändler für gebrauchte Elektronik untersucht. 9 Prozent günstigerwaren die Handys im Zustand "wie neu" im Vergleich zu einem neuenGerät. Nie wäre ein neues Gerät günstiger gewesen. Mit ein paarAbstrichen (Zustand "gut") lassen sich im Schnitt 24 Prozent sparen.Das iPhone 7 wäre im Apple-Store 230 Euro teurer gewesen als beiClevertronic.Weitere Informationenhttps://www.finanztip.de/handy-kaufen/gebrauchtes-handy/https://www.finanztip.de/handy-kaufen/handy-ohne-vertrag/Über FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 3 Millionen Besuchenim Monat Deutschlands größter Verbraucher-Ratgeber rund um Ihr Geld.Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichen Finanzentscheidungenrichtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geld zu sparen. Hierfürrecherchieren und analysieren die Finanztip-Experten ausschließlichim Interesse des Verbrauchers und bieten praktischeHandlungsempfehlungen. Aktuell gibt es auf der Finanztip-Website mehrals 1.500 aktuelle Ratgeber zu den unterschiedlichsten Themen. Kernunseres kostenlosen Angebots ist der wöchentlicheFinanztip-Newsletter mit mehr als 400.000 Abonnenten. Darinbeleuchten Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen und dasFinanztip-Team alle Themen, die für Verbraucher aktuell wichtig sind:von Geldanlage, Versicherung und Kredit über Energie, Medien undMobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern. Darüber hinaus könnensich Verbraucher in der großen Finanztip-Community mit den Expertenund anderen Verbrauchern austauschen.Täglich neue Tipps aufFacebook (https://www.facebook.com/Finanztip),Twitter (https://twitter.com/Finanztip),Xing (https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496) und imFinanztip-Feed (http://www.finanztip.de/feed).Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell