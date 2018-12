Düsseldorf (ots) -Bei alltours können im Sommer 2019 Kinder bis zu 14 Jahrenkostenlos den Urlaub mit ihren Eltern verbringen. Zu Buche schlägtlediglich der Flugpreis für die Kinder. Das Angebot gilt in rund3.000 Hotels aus dem alltours Flugpauschal- undIndividualreiseprogramm. Und auch Singles profitieren in vielenHotels von Freiaufenthalten für ihr Kind.In der Türkei, Bulgarien, Ägypten und Tunesien wohnen Kinder sogarin nahezu 90 Prozent der angebotenen Hotels umsonst. In vielenLändern wohnt nicht nur das erste, sondern gleich auch zweite Kindkostenlos."Eine schnelle Urlaubsentscheidung lohnt sich für Familien sogardoppelt", sagt Karsten Fricke, Produktmanager bei alltours. "Denn zumeinen können sich schnell entschlossene Familien den,Hotel-Nulltarif' für Kinder sichern. Zum anderen hat die ganzeFamilie jetzt die Chance, von unseren Frühbucherrabatten von bis zu45 Prozent zu profitieren."Familienfreundliche ArgumenteVon Freiaufenthalten für Kinder profitieren Familien auch inHotels der alltours Eigenmarken Family & Friends und alltoura sowiein den Familienanlagen der allsun Hotels. Eine professionelleKinderbetreuung im veranstaltereigenen Kids Club ist dortselbstverständlich. Hier kümmern sich hochqualifizierteKinderanimateure mit viel Freude und großem Engagement um die kleinenGäste. Vor allem auch die Family & Friends Hotels richten sich anFamilien, die Urlaub in ausgewiesen kinderfreundlicher Atmosphäresuchen. Zumeist mit großzügigen Familienzimmern, Appartements oderBungalows ausgestattet, sind sie ganz auf Familien eingestellt.Der hohe Anteil an All-inclusive buchbaren Hotels bei alltours istein weiterer Vorteil für Familien. All-inclusive schafft Planbarkeitund schont die Urlaubskasse.Über alltoursalltours ist seit über 40 Jahren auf Wachstumskurs. Mit über 1,7Millionen Gästen in 2017/2018 zählt das Unternehmen zu den fünfgrößten Reiseanbietern Deutschlands. Zur alltours Gruppe gehören dieVeranstalter alltours flugreisen, alltours-x und byebye, die alltoursReiseportal GmbH, die alltours Reisecenter GmbH, die Hotelketteallsun sowie die Incoming-Agentur Viajes allsun.RedaktionskontaktDr. Thomas DaubenbüchelLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 211 5427-7400E-Mail: thomas.daubenbuechel@alltours.deAlexandra HoffmannPressereferentinTelefon: +49 211 5427-7401E-Mail: alexandra.hoffmann@alltours.deOriginal-Content von: alltours flugreisen gmbh, übermittelt durch news aktuell