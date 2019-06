Günstig, dividendenstark, langweilig?! Schau auf diese 3 Aktien

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Wer auf der Suche nach zuverlässigen, spannenden und potenziell marktschlagenden Dividendenaktien ist, könnte auf die folgenden Stichworte setzen: günstig, dividendenstark und, ja, auch langweilig.

Viele der besten Ausschütter verfügen nämlich über derart solide Geschäftsmodelle, dass sie eigentlich relativ unspektakulär wirken. Was jedoch im Umkehrschluss häufig für besonders solide Renditen steht.

Werfen wir heute in diesem Sinne einen Foolishen Blick auf die Aktien von AT&T, der Münchener Rück und der Deutschen Euroshop, auf die eine solche Sichtweise prinzipiell zutreffen könnte.

1) AT&T

Eine erste recht unspektakuläre Dividendenaktie in diesem Sinne ist zunächst die von AT&T (WKN: A0HL9Z). Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Telekommunikationskonzern, sprich einem Konzern, der Telefon-, Daten- und Internetdienstleistungen und auch Mobilfunk anbietet. Wohl eher nicht das aufregendste Wirken.

Eine Entwicklung, die allerdings zu einer sehr spannenden und zuverlässigen Dividendenhistorie geführt hat. So hat AT&T seit dem Jahre 1984 – und somit seit 35 Jahren – seine eigene Ausschüttung stets konstant gehalten und zudem jährlich erhöht. Derzeit werden quartalsweise 0,51 US-Dollar je Aktie ausgeschüttet, was bei einem derzeitigen Kursniveau von 30,58 US-Dollar einer Dividendenrendite von 6,67 % entsprechen würde.

Zudem ist AT&T gegenwärtig durchaus preiswert bewertet. Bei einem 2018er-Gewinn je Aktie in Höhe von 2,86 US-Dollar beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis hier gerade einmal 10,7. Möglicherweise ist die Aktie von AT&T daher auch bewertungstechnisch einen langfristigen Blick wert.

2) Münchener Rück

Eine zweite regelrecht langweilige Dividendenaktie ist zudem die Münchener Rück (WKN: 843002). Wie das Rück in dem Namen des Konzerns bereits verdeutlicht, handelt es sich hierbei um ein Versicherungsunternehmen. Oder, genauer gesagt, ein Rückversicherungsunternehmen, das letztlich auch eine Versicherung für Direktversicherer darstellt.

Auch hier hat dieses doch recht unspektakuläre Geschäftsmodell für zuverlässige Dividenden gesorgt. So kommt die Münchener Rück auf inzwischen 50 Jahre zumindest konstant gehaltener Dividenden. Zuletzt wurden hier übrigens 9,25 Euro je Aktie ausgeschüttet, was bei einem momentanen Kursniveau von 215,00 Euro einer Dividendenrendite in Höhe von 4,30 % entsprechen würde.

Zuletzt kam auch die Münchener Rück übrigens auf einen wieder soliden Gewinn je Aktie in Höhe von 15,53 Euro, wodurch sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis hier auf lediglich 13,8 beläuft. Auch das könnte für eine so solide Dividendenaktie durchaus preiswert sein.

3) Deutsche Euroshop

Zu guter Letzt passt auch die Deutsche Euroshop (WKN: 748020) definitiv in diesen kleinen Überblick. Hierbei handelt es sich nämlich um ein Immobilienunternehmen, das mit lediglich vier Mitarbeitern in ausgewählte Shoppingcenter investiert – und dabei von den Mieterlösen profitiert. Ein unspektakuläres und beständiges Geschäftsmodell, das – du kennst es schon – zu soliden Ausschüttungen geführt hat.

Seit dem Börsengang zu Beginn des aktuellen Jahrtausends hat die Deutsche Euroshop nämlich kein einziges Mal die eigene Dividende gekürzt, jedoch die eigene Ausschüttung inzwischen acht Mal angehoben. Zuletzt wurde eine Dividende in Höhe von 1,50 je Aktie bekannt gegeben, was bei einem momentanen Kursniveau von 26,64 Euro einer Dividendenrendite in Höhe von 5,63 % entsprechen würde.

Im vergangenen Jahr kam die Deutsche Euroshop zudem auf Funds from Operations – gewissermaßen die Gewinne aus dem Vermietungsgeschäft ohne Wertveränderungen – auf 2,43 Euro je Anteilsschein. Bei einem derzeitigen Kursniveau bedeutet das, dass die Aktie des Immobilienunternehmens momentan mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von knapp 11 bewertet wird, was ebenfalls durchaus preiswert ist.

Günstig, dividendenstark, langweilig – auch was für dich?

Wie wir daher letztlich sehen konnten, gelten alle drei hier vorgestellten Aktien zu den eher zuverlässigeren Dividendenaktien und sind zudem günstig bewertet. Außerdem wirken die Geschäftsmodelle dieser Aktien doch recht unspektakulär, was solche Dividenden letztlich erst ermöglicht hat.

Nun liegt es an dir, zu entscheiden, ob diese Aktien für dich interessant sind. Ein interessierter Blick hier dürfte jedenfalls nicht sonderlich wehtun.

Vincent besitzt Aktien von AT&T, Deutsche Euroshop und der Münchener Rück. The Motley Fool empfiehlt Deutsche Euroshop.

