Günstig in den Osterurlaub: Tourismusexperte verrät Tipps und Tricks / Reiseschnäppchen buchen leicht gemacht

Dortmund (ots) - Urlaub mit Sonne, Strand und Meer planen derzeitviele Familien für die Osterferien. Doch wer preiswert reisen will,sollte sich beeilen: Viele Ziele sind schon gut gebucht und deshalbnicht mehr billig zu haben. Wie sich dennoch mit kleinen Tricks baresGeld sparen lässt oder Besonderes zu finden ist, verrät Prof. Dr.Bernd Schabbing, Experte für Tourismus- und Eventmanagement an derInternational School of Management (ISM).Erste Maßnahmen können Urlaubswillige schon bei der Wahl desStartflughafens ergreifen. "Beliebte Reiseziele werden nicht vonallen Flughäfen mit der gleichen Intensität angeflogen. Für dieFlughäfen München, Stuttgart und Berlin ist das Angebot oft günstigerals zum Beispiel für Köln/Bonn oder Düsseldorf. Es kann sich alsolohnen, einen anderen Startflughafen zu wählen, auch wenn der etwasweiter weg liegt", rät Schabbing. Denn Reisen werden in sogenanntenPaketen oft bestimmten Flughäfen zugeordneten und auch preislichentsprechend angepasst. Wer zu einem weiter entfernen Flughafenfährt, spart mitunter viel Geld - gerade, wenn die Urlauber ausHolland losfliegen. "In Holland gibt es keine Luftverkehrssteuer.Deshalb sind Flüge aus dem Nachbarland oft etwas günstiger als beiuns." Berücksichtigt werden sollten aber auch die Nebenkosten beimFliegen. "Die großen und zentralen Flughäfen verlangen oft hoheParkgebühren, bei den kleineren Flughäfen wie Münster/Osnabrück oderPaderborn parken die Reisenden teilweise sogar kostenfrei."Mit Flexibilität Geld sparenFlexibilität ist ohnehin wichtig: Wer nicht nur beim Flughafen,sondern auch bei den Urlaubstagen, Abflugs- und Ankunftszeit,Reiseziel und Hotelausstattung Kompromisse eingeht, kann besonderspreiswert Urlaub buchen. So ist schon Flexibilität bei Reiseterminbisweilen bares Geld wert. Denn wenn besonders viele Menschen Urlaubmachen, wie zum Beispiel in den Osterferien, ist der Samstag derklassische An- und Abreisetag für eine siebentägige Reise. "Reiseninnerhalb dieser Standard-Taktung sind schnell vergriffen", soSchabbing. Wer aber An- und Abreisetag flexibel planen kann, findetauch zur Osterzeit viele freie Blöcke, in denen Reisen dann auchdirekt viel günstiger sind. Bei der Wahl des Hotels sollte aberaufmerksam verglichen werden, so Schabbing: "Ob Baulärm oderPartyhochburg - über Internetportale, Kataloge und Hotelinformationensowie Bewertungsportale lässt sich vorab herausfinden, ob das Hotelwirklich ideal ist und zu den eigenen Bedürfnissen passt."Günstige ReisezieleBesonders günstige Geheimtipps wie in den letzten Jahren gibt es2017 nicht mehr. "Dubai und Bulgarien waren vor einigen Jahren nochechte Schnäppchen bei den Reisebuchungen. Das gilt heute aber nichtmehr und auch Portugal und Griechenland sind inzwischen wieder sehrbegehrt und vergleichsweise teuer. Aber wenn es nur Sonne, Strand undMeer sein sollen, muss es ja nicht immer Spanien sein. Stattdessenkann man die Kanaren oder Fernziele wie Abu Dhabi oder Kalifornienprüfen - hier sind bisweilen überraschend günstige Angebote zufinden", so der Experte. Auch Ägypten und Tunesien könnenmittlerweile wieder ins Auge gefasst werden, denn beide Destinationenwaren in letzter Zeit relativ ruhig und bieten recht hoheSicherheitsstandards. TUI zum Beispiel hat für die Osterferien dieFlugkapazitäten in Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, GranCanaria, Kos, Kreta und Hurghada erhöht, sodass diese Ziele nochverfügbar sein können. Wer das günstigste Angebot wählen will,vergleicht am besten online mehrere Portale. "Alle Portale greifenauf das gleiche Angebot des jeweiligen Veranstalters zurück und diesehaben in der Regel die gleichen Preise. Aber die Anzahl der über einPortal buchbaren Reiseveranstalter und Reisepakete unterscheidet sich- ein ausführlicher Vergleich lohnt sich deshalb." Außerdem könnenein paar Tricks helfen. "Ein genauer Blick auf den Preis ist wichtig- teilweise wird der durch die Teilnehmerzahl geteilte Gesamtpreisangezeigt, manchmal aber auch 'nur' der reguläre Preis ohne dieeingerechneten Kinderermäßigungen oder sonstigen Rabatte. Außerdemnennen Preise 'ab' den günstigsten Preis, aber oft nur von weitentfernten Flughäfen oder zu sehr ausgefallenen Terminen oderFlugzeiten", erklärt Schabbing.Schnell sein bei der BuchungSchnäppchen sind zwar noch zu kriegen, aber schon jetzt läuft dieheiße Buchungsphase für die Osterzeit - wer noch buchen will, solltealso nicht zögern! Im Zweifel sollten Urlaubswillige über mehrereWege recherchieren, also eine erste Orientierung im Internetvornehmen und dann gezielt nach speziellen Angeboten im Reisebürofragen. Denn die früher gern kolportierte Weisheit, dass es imInternet immer billiger ist, stimmt so nicht, sondern man kann auchim Reisebüro besonders attraktive Angebote bekommen oderZusatzleistungen und Pakete, die es so im Internet nicht gibt. "Sehr gute Buchungsmöglichkeiten bietet www.holidaycheck.de. Das Portal ist sehr praktisch und liefert schnell die gewünschten Ergebnisse. Man kann auch gezielt bei Internet-Plattformen für spezielle Zielgruppen suchen, etwa für Paare auf http://niedblog.de/urlaub-im-april/ oder für Familien beim Cluburlaub unter www.clubfamily.de/osterferien." 