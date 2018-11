Mit Gülle Energie erzeugen und dem Klimaschutz dienen - Gemeinsames Positionspapier von DBV, BBE, FvB und FVH veröffentlicht

Berlin (ots) -(DBV) Im Vorfeld der UN-Klimakonferenz hat der DeutscheBauernverband (DBV) gemeinsam mit dem Bundesverband Bioenergie (BBE),dem Fachverband Biogas (FvB) und dem Fachverband Holzenergie (FVH)Maßnahmen zum Ausbau der Güllevergärung entwickelt."Mehr Gülle in Biogasanlagen nutzen - das ist die Formel füraktiven Klimaschutz, mehr Luftreinhaltung, Gewässerschutz underneuerbare Energien aus der Landwirtschaft. Wir wollen dieseWin-Win-Lösung. Für realistisch halten wir eine Steigerung derVergärung von derzeit rund 20 Prozent auf etwa 60 Prozent dergesamten Gülle- und Mistmengen in Biogasanlagen bis 2030", sagt derstellvertretende Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, UdoHemmerling. Mit der energetischen Nutzung von Gülle könne dieLandwirtschaft etwa 3 Mio. Tonnen CO2 jährlich einsparen. "Um dies zuerreichen, ist im EEG eine Ausweitung der Regelung fürGüllekleinanlagen erforderlich. Das geplante Klimaschutzgesetz derBundesregierung sollte auch bei der Agrarinvestitionsförderungansetzen und bei Stallausbauten oder Neubauten Investitionshilfen fürdie abgedeckte Lagerung von Gülle und Gärresten in Biogasanlagengewähren", erklärt Udo Hemmerling.Der Deutsche Bauernverband hat Anfang 2018 mit seinerKlimastrategie 2.0 den Aufschlag für praktikable Klimaschutzmaßnahmenin der Landwirtschaft gemacht und legt jetzt mit konkretenVorschlägen nach. Die Bundesregierung möchte die Treibhausgase desSektors Landwirtschaft bis 2030 um 31 bis 34 Prozent reduzieren."Dieses ambitionierte Ziel wird nicht ohne einen deutlichen Ausbauder Vergärung von Wirtschaftsdüngern in Biogasanlagen gehen", soHemmerling weiter.Pressekontakt:Deutscher Bauernverband (DBV)Axel FinkenwirthPressesprecherClaire-Waldoff-Str. 710117 Berlina.finkenwirth@bauernverband.net030-31904-240Original-Content von: Deutscher Bauernverband (DBV), übermittelt durch news aktuell