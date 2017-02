Guatemala: Regierung will mit Militär Abtreibungsschiff stoppen.

Land kennt nur ein Thema. Nachfrage nach sicheremSchwangerschaftsabbruch enorm.San José/Guatemala/Wien (ots) - Gestern begann die Protestaktiondes Abtreibungsschiffes mit einer Pressekonferenz im Hafen von SanJosé. Zur Erinnerung: Der österreichische Gynäkologe DDr. ChristianFiala und die holländische Ärztin Rebecca Gomperts befinden sich zurZeit in Guatemala. Gomperts bereist seit vielen Jahren Länder mitrestriktiven Abtreibungsgesetzen, um legale Abbrüche ininternationalen Gewässern durchzuführen. Dabei wird die sehr sicheremedikamentöse Methode angewendet, um Frauen vor dengesundheitsgefährdenden Folgen eines illegalen Abbruchs zu bewahren.Sehr viele Frauen aus Guatemala haben sich bereits zum Abbruch aufinternationalen Gewässern angemeldet, was die Not von Frauen aufzeigtund die Vermutung bestätigt, dass die Regierung diesen Frauen nichthelfen will. Am Nachmittag hat die Polizei das Boot abgeriegelt undes durfte niemand mehr auf das Boot. "Wir mussten stundenlang vor demverschlossenen Tor warten. Ein ganzes Rudel Beamte, Polizei undMilitär kamen dann auf das Boot und haben versucht, uns zum Auslaufenzu bewegen", schildert Fiala, der auch live auf Facebookberichterstattet. Und heute wurde auch die Unterkunft des etwa 30-köpfigen Teams abgeriegelt.Zwtl: Schiff und Initiatoren werden festgehaltenNun hat auch das Verteidigungsministerium eine Presseerklärungabgegeben und hält das Abtreibungsschiff widerrechtlich fest. DasRechtsanwaltsteam der Initatoren sieht in diesem Vorgehen eineVerletzung von nationalem und internationalem Recht und hatjuristische Schritte eingeleitet. Für das Festsetzen des Schiffes undder Initatoren fehlt jegliche Legitimität, weil die Mediziner legaleingereist sind und in Guatemala, wo die GesetzeSchwangerschaftsabbruch verbieten, auch keine durchführen, da siedafür ja in internationale Gewässer reisen. Nach der Presseerklärunghaben sich zahlreiche Journalisten ein Flugzeug gemietet und sind indie Küstenstadt San Jose geflogen, um mit dem Team des Schiffes vorOrt zu sprechen. Das Ergebnis ist, dass jetzt wirklich alle Medien imganzen Land über das Thema berichten.Zwtl: Zuspruch der Frauen enormChristian Fiala: "Die mediale Berichterstattung im Land ist enorm,auch der Zuspruch der Frauen. Wir haben ein wichtiges Ziel erreicht:die breite gesellschaftliche Diskussion der restriktivenAbtreibungsgesetze, die noch auf die Kolonialzeit zurückgehen und diedas Leben von Frauen gefährden." Über eine Hotline können sich Frauenzum Abbruch in internationalen Gewässern anmelden. Die Nachfragezeigt, was für ein enormer Bedarf nach einem sicheren, medikamentösinduzierten Abbruch es in Guatemala gibt. "Wir bleiben jedenfalls undwollen die Aktion wie geplant abzuschließen, das sind wir den lokalenFrauenrechtsgruppen, die uns eingeladen haben, schuldig", so Fialaabschließend. Es zeigt sich klar, dass die Regierung gegen dieInteressen der eigenen Bevölkerung agiert, insbesondere gegen Frauen.Mehr Hintergrundinfos:http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20170223_OTS0078www.womenonweb.orgFacebook: www.facebook.com/egynmedRückfragehinweis:PURKARTHOFER PR, +43-664-4121491, info@purkarthofer-pr.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2842/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Gynmed - Ambulatorium f?r Schwangerschaftsabbruch und Familienplanung Wien, übermittelt durch news aktuell