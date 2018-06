Guatemala: Caritas richtet nach Vulkanausbruch Notlager ein

Freiburg/ Guatemala-Stadt (ots) - Caritas-Mitarbeiter undFreiwillige sammeln Hilfsgüter - Caritas international stellt 50.000Euro bereitNach dem Ausbruch des Vulkans Fuego hat die Caritas Guatemala mitder Einrichtung von Aufnahmezentren und Hilfsgüterverteilungenbegonnen. In der am stärksten betroffenen Region Escuintla sind dreiNotunterkünfte für Hilfesuchende eingerichtet worden. Dort waren dieDörfer Los Lotes und El Rodeo von Vulkanasche und Geröllmassebegraben worden. Caritas-Mitarbeitende und Freiwillige derKirchengemeinden sammeln Hilfsgüter wie Lebensmittel, Trinkwasser,Medikamente und Kleidung, die in den Notlagern verteilt werden.Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes,stellt für die Versorgung der Betroffenen durch die lokalen Partner50.000 Euro zur Verfügung. Ein Mitarbeiter des DeutschenCaritasverbandes wird ab Donnerstag das Team der Caritas Guatemalaverstärken."Diese Naturkatastrophe hat ausgerechnet zwei der ärmsten undabgelegensten Dörfer der Region am schwersten getroffen", berichtetClaudio Moser, Referatsleiter Lateinamerika bei Caritasinternational. "Das Hauptaugenmerk unserer Helfer vor Ort giltderzeit der Bergung der unzähligen Verschwundenen." Aufgrundanhaltender Regenfälle besteht akute Überschwemmungsgefahr in denbetroffenen Regionen. Trinkwasserquellen sind durch die Vulkanaschevielfach schon jetzt nicht mehr nutzbar.Mindestens 70 Menschen sollen bei der Katastrophe ums Lebengekommen sein, mehrere Hundert werden noch vermisst. Der Vulkan Fuegobefindet sich 35 Kilometer südwestlich der HauptstadtGuatemala-Stadt. Die katholische Kirche Guatemalas plant für den 10.Juni eine landesweite Kollekte in allen Kirchengemeinden für dieOpfer des Vulkan-Ausbruches.Spenden mit Stichwort "Vulkanausbruch Guatemala" werden erbetenauf:Caritas international, FreiburgIBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02Bank für Sozialwirtschaft KarlsruheBIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.deCharity SMS: SMS mit CARITAS an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Caritas international 4,83EUR)Diakonie Katastrophenhilfe, BerlinEvangelische BankIBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02BIC: GENODEF1EK1Stichwort: Katastrophenhilfe WeltweitOnline unter: www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/Caritas international ist das Hilfswerk der deutschen Caritas undgehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalenMitgliedsverbänden.Pressekontakt:Deutscher Caritasverband,Caritas internationalÖffentlichkeitsarbeitKarlstr. 4079104 Freiburg.Telefon 0761 / 200-0.Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293)Achim Reinke (Durchwahl -515)www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell