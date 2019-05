Guardicore erhält weitere $60 Millionen Wagniskapital für beschleunigtes Wachstum im Cloud- und Datacenter-Sicherheitsmarkt

Unter Führung des neuen Investors Qumra Capital sollen dieSeries-C-Geldmittel das Firmenwachstum und disruptive Technologien imFirewall- und Datacenter-Markt finanzierenMünchen (ots/PRNewswire) - Guardicore (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2470965-1&h=2939309959&u=https%3A%2F%2Fwww.guardicore.com%2F&a=Guardicore), Innovator für Rechenzentrums- und Cloud-Sicherheit,hat $60 Millionen zusätzliches Wagniskapital über eineSeries-C-Finanzierungsrunde erhalten, was die finanzielle Basis derFirma auf $110 Millionen bringt. Das bedeutet mehr als eineVerdopplung des bislang erzielten Gesamtkapitals und unterstreichtGuardicores wirtschaftliche Dynamik bei der Weiterentwicklungdisruptiver Technologien im Firewall- und Datacenter-Markt."Jede Organisation verfügt über wichtige IT-Assets, die geschütztwerden müssen. Unsere umfassende Lösung für Software-basierteSegmentierung bietet einen einfachen Weg zur Absicherung von lokalenoder in der Cloud verfügbaren IT-Assets. Die Zeiten veralteter,stationärer Firewalls sind vorbei", bemerkte Pavel Gurvich, CEO undMitgründer von Guardicore.Als neuer Leadinvestor wurde Qumra Capital (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2470965-1&h=1095669738&u=https%3A%2F%2Fqumracapital.com%2F&a=Qumra+Capital) von den ebenfalls neuen Investoren DTCP (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2470965-1&h=3981418277&u=http%3A%2F%2Fwww.telekom-capital.com%2F&a=DTCP), Partech (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2470965-1&h=1239280766&u=https%3A%2F%2Fpartechpartners.com%2F&a=Partech) und ClalTech (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2470965-1&h=104233823&u=http%3A%2F%2Fclaltech.com%2F&a=ClalTech), derBeteiligungsgesellschaft für israelische IT-Technologiefirmen vonAccess Industries, begleitet. Die bestehenden Geldgeber BatteryVentures, 83 North, TPG Growth und Greenfield Partners komplettierendie erfolgreiche Finanzierungsrunde. Guardicore wird daseingesammelte Risikokapital zur Fortführung der erfolgreichenWachstumsstrategie einsetzen und insbesondere Investitionen inVertrieb, Marketing und Kundenservice tätigen, um die Bereitstellungder Enterprise-Sicherheitsplattform Guardicore Centra zum Schutzdynamischer Datacenter- und Cloud-Infrastrukturen auszuweiten. In denGuardicore-Vorstand eingetreten ist Ram Metser, ehemaligerVorstandsvorsitzender bei Segterra, Inc., einem innovativen Anbieterzur Analyse von Gesundheitsdaten und zuvor CEO bei Guardium Inc.,einem marktführenden Datenbank-Sicherheitsunternehmen, das von IBMgekauft wurde."Seit unserer letzten Finanzierungsrunde konnten wir unsereUnternehmensvision erfolgreich umsetzen und zeigen, dass der Marktfür tiefgreifende Veränderungen reif ist. Mit einem konstantenUmsatzwachstum in den vergangenen drei Jahren und großflächigenKundeninstallationen bei Fortune-500-Unternehmen haben wir unterBeweis gestellt, dass unsere Lösung intuitiver, flexibler und in derSicherheitshandhabung einfacher ist als klassische Firewall-Technik,die derzeit zum Schutz von internen und Cloud-Infrastruktureneingesetzt wird", so Gurvich weiter. "Wir verdrängen große Player imMarkt und helfen unseren Firmenkunden, geschäftskritische Anwendungenund Daten zu schützen sowie Kosten und Aufwand zur Einhaltung vonCompliance- und Sicherheitsvorgaben bei der Cloud-Bereitstellung zureduzieren.""Die Deutsche Bank ist höchsten Sicherheitsstandards verpflichtetund die Implementierung dichter Netzwerksegmentierung in lokalen undCloud-Umgebungen hat deshalb eine hohe Priorität. Guardicore bietetuns einen effektiven Weg, unsere kritischen IT-Assets überSegmentierung zu schützen", sagte Alan Meirzon, Director, ChiefInformation Security Office bei der Deutschen Bank, einem Kunden vonGuardicore."Guardicore verändert den Ansatz, wie Unternehmen den Schutz vonRechenzentren über moderne Mikrosegmentierungsfunktionenvorantreiben, um Ineffizienzen beim Einsatz herkömmlicherTechnologien zu vermeiden und im Ergebnis eine höhere IT-Sicherheitin Enterprise-Umgebungen zu erreichen", ergänzte Boaz Dinte,Gründungspartner von Qumra Capital, Investor für außergewöhnlicheLate-Stage-Firmen. "Guardicore verändert den Markt grundlegend undhat sich für eine breite Nutzung der daraus resultierendenMarktchancen gut positioniert. Aus diesem Grund sind wir in dieserFinanzierungsrunde als Leadinvestor eingestiegen. Wir glauben, dassGuardicore eine entscheidende Rolle für die Zukunft derUnternehmenssicherheit spielt und Organisationen einen besserenSchutz lebenswichtiger IT-Systeme und Daten bei der Weiterentwicklungder digitalen Informationsgesellschaft ermöglicht.""Guardicore wird von einem außergewöhnlich starken Team mitumfassendem Technikwissen geleitet und weist seit der Firmengründungeine konstante Wachstumsdynamik auf. Der weitläufige Siegeszugverteilter und hybrider IT-Infrastrukturen erfordert ein neuesEnterprise-Sicherheitsmodell, abseits klassischerPerimeter-Sicherheitssysteme", sagte Irit Kahan, Managing Directorbei DTCP, einer weltweiten Investmentplattform mit einem verwaltetenVermögen von rund $1,7 Milliarden von der Deutschen Telekom undanderen institutionellen Anlegern. "Die einzigartige Marktpositionund der attraktive Kundenstamm in den USA und Europa, mit einigennamhaften Fortune-500-Firmen, unterstreichen den Wert und dieDimension des Guardicore-Konzeptes und der Stärken als Unternehmen."Guardicore schützt Rechenzentren großer und mittelständischerUnternehmen aus der Finanz-, Gesundheits- und Einzelhandelsbranche inNord- und Südamerika sowie der EMEA-Region, darunter weltweit tätigeBlue-Chip-Unternehmen.Über GuardicoreGuardicore geht neue Wege bei der Absicherung von Rechenzentrenund Cloud-Strukturen. Das Unternehmen entwickelt zielgenaue undeffektive Technologien mit einer unerreicht hohen Qualität beiVisibilität, Mikrosegmentierung, Bedrohungserkennung und -abwehr inEchtzeit, um kritische Applikationen gegen aktuelle Bedrohungen zuschützen. Guardicores Expertenteam für Cybersicherheit arbeitet anbahnbrechenden Verteidigungsstrategien, wie sich Organisationen gegenCyberangriffe auf ihre Rechenzentren schützen können. 