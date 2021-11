Guaranty Bancshares-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "DMG Mori":

Der Guaranty Bancshares -Tx-Kurs wird am 31.10.2021, 22:17 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 37.54 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Regionalbanken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Guaranty Bancshares -Tx auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Guaranty Bancshares -Tx derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 35,09 USD, womit der Kurs der Aktie (37,54 USD) um +6,98 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 35,15 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +6,8 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Guaranty Bancshares -Tx weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,24 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 3,11 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,87 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Analysteneinschätzung: Für die Guaranty Bancshares -Tx sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 1 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Guaranty Bancshares -Tx. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 42 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 11,88 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 37,54 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".