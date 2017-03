Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Im Rahmen des Boao Forum forAsia, einer jährlich stattfindenden Wirtschaftskonferenz, wird dieDelegation der Stadtverwaltung von Guangzhou das Symposium desFortune Global Forum veranstalten. Guangzhou verschickt zu diesemZweck derzeit weltweit Einladungen und lädt Gäste von einigen derbekanntesten Unternehmen der Welt aus verschiedenen Branchen ein.Zudem werden auch diejenigen zur Teilnahme am Fortune Global Forum2017, das vom 6.-8. Dezember 2017 in Guangzhou stattfinden wird,eingeladen, die über die Entwicklung von Guangzhou besorgt sind.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/483183/Guangzhou_Fortune_Global_Forum.jpgDer stellvertretende Bürgermeister von Guangzhou, Cai Chaolin,sagte, dass Guangzhou seine Anstrengungen für die Weiterentwicklungvon drei strategisch wichtigen, im Aufschwung befindlichen Industrienintensiviert habe. Dabei gehe es im Einzelnen um die BranchenInformationstechnologie, Künstliche Intelligenz und um dieBiomedizin. Guangzhou fördert schon seit einiger Zeit dieTransformation und Aktualisierung des Labels "Made in Guangzhou" hinzu den Bezeichnungen "Intelligent Manufacturing in Guangzhou" und"Created in Guangzhou". Guangzhou kann sich auf seine Hightech-Zone,die chinesisch-singapurische Knowledge City, denSmart-Business-Bezirk in Tianhe und weitere Innovationsplattformenverlassen und hat so eine Reihe von weltweiten High-End-Innovationenzusammengebracht, um ein internationales Zentrum für industrielleInnovationen zur Förderung des Unternehmertums und als Ausgangsbasisfür im Aufbau befindliche Branchen zu errichten.Vom heutigen Standpunkt aus lässt sich sagen, dass sich dieAuswirkungen davon, dass sich Guangzhou zu einem Hauptknotenpunkteines weltweiten Innovationsnetzwerks entwickelt hat, schon zuvorangedeutet haben. Der ökologisch ausgerichtete Industriepark fürBildschirme der Genration 10.5 (Generation 10.5 Display EcologicalIndustrial Park) von Foxconn wurde am 1. März 2017 eröffnet. Zudiesem Zweck waren zuvor Gesamtinvestitionen mit einem Wert von 61Milliarden Renminbi getätigt worden, was die größte Einzelinvestitionin ein modernes Produktionsprojekt seit den Reformen und der Öffnungvon Guangzhou war. Mit dem hier angesiedelten Industrieparkprojektwird erwartet, dass vor- und nachgelagerte Anbieter in derindustriellen Lieferkette sowie damit verbundenen Branchen inGuangzhou investieren werden, um einen neuen Industriecluster, dessenWert in die Billionen geht, aufzubauen. Der internationaleBiologiepark (International Biological Park), der vomUS-amerikanischen Konzern General Electric (GE) finanziert wurde, hatsich in der Wirtschaftsentwicklungszone von Guangzhou angesiedelt. ImRahmen des Biomedizinprojekts BeiGene konnte, dank derGesamtinvestitionen in Höhe von 2,2 Milliarden Renminbi, mit KUBioTMam 21. März 2017 die erste modulare Biopharmafabrik eröffnet werden.Es wird erwartet, dass sich immer mehr Biopharmaunternehmen, die überausreichende Mittel für Investitionen und ein großesEntwicklungspotenzial verfügen sowie in hohem Maße innovationsfähigsind, zukünftig in Guangzhou ansiedeln werden.Mit Blick auf das Symposium bestätigten führende Persönlichkeitenvon Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen, dass Guangzhouüber ein erstklassiges Geschäftsumfeld mit ökologischer Ausrichtungverfügt. Zudem bewegen sich die Betriebskosten in einem vernünftigenRahmen und es existieren Unterstützungssysteme für die Industrie.Guangzhou kann auf einen riesigen Markt hinweisen und auf einebemerkenswerte Vitalität bei der Entwicklung, die mit einer klarenZukunftsvision und mit vielversprechenden Aussichten zusammenkommt.Das Fortune Global Forum findet in Guangzhou statt, was dieAttraktivität und den Einfluss der Stadt widerspiegelt. In diesemZusammenhang drückten die Unternehmensführer zudem ihre Bereitschaftaus, den Austausch und die Zusammenarbeit mit Guangzhou weiter zuverstärken."Ich war bislang zweimal in Guangzhou und ich bin von deminnovativen Umfeld, das Guangzhou derzeit mit Nachdruck aufbaut,wirklich begeistert", sagte Yossi Vardi, Co-Vorsitzender desisraelischen Digital Life Design. Guangzhou hat bereits jetzt großeSchritte nach vorn gemacht, indem es eine ganze Reihe von kleinerenUnternehmen in dem innovativen Umfeld zusammengebracht hat. DieseUnternehmen unterstützen und helfen sich gegenseitig, pflegen einenintensiven Austausch von Informationen und über die Veränderungen amMarkt. Gleichzeitig bewahren sie ihren eigen Charakter und schaffengemeinsam ein innovatives Umfeld für inspirierende Gelegenheiten.Du Lan, Vice President von IFLYTEK sagte, dass Guangzhou mitseiner grundsoliden Geschäftstradition sich auf eine robusteGrundlage und auf viele achtenswerte Partner verlassen kann. So stehtbeispielsweise der Pazhou Internet Cluster District für eine strakeStrategie, die von der Stadtverwaltung Guangzhou vorgestellt wurde.Der gesamte Industriesektor mit allen vor- und nachgelagertenBranchen der Lieferkette wird hier zusammenkommen und hier werdenUnternehmen Technologien aus einem gebündelten Angebot an Mitteln zumgegenseitigen Nutzen zum Einsatz bringen und hoch talentierteMenschen anlocken. Du Lan brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dasssich auch der Bereich Künstliche Intelligenz ansiedeln und sich hierin Zukunft weiter entwickeln wird.