Guangzhou und Deutschland stärken internationale Geschäftsperspektiven durch steigendes Handelsvolumen und grenzübergreifende Entwicklungsstrategien

München (ots/PRNewswire) - Aktuelle Zahlen belegen die wachsendenHandelsbeziehungen zwischen Deutschland und Guangzhou, Chinas größtemzusammenhängenden Wirtschaftszentrum und internationalemHandelszentrum. In den ersten drei Monaten dieses Jahres stieg dasAußenhandelsvolumen zwischen Guangzhou und Deutschland auf knapp 1,38Milliarden US-Dollar - um insgesamt 62,5 %. Bis zum Ende des erstenQuartals 2017 hatten bereits 144 deutsche Unternehmen in Guangzhouinvestiert. Die vertraglich vereinbarten Investitionen umfassen dabeiein Gesamtvolumen von 330 Millionen US-Dollar, von denen bereits 220Millionen direkt investiert wurden.Diese Zahlen sind auch ein Ergebnis starker wirtschaftlicherImpulse aus dem Jahr 2016. Letztes Jahr betrug das gesamteHandelsvolumen zwischen Guangzhou und Deutschland 4,11 MilliardenUS-Dollar. Bei einer Wachstumsrate von 7,5 % gegenüber dem Vorjahrmachte es damit 3 % des gesamten Außenhandels der chinesischenWirtschaftsmetropole aus. Dabei entfielen 1,79 Milliarden US-Dollarauf Exporte (+10 %) und 2,33 Milliarden US-Dollar auf Importe (+5,6%). Zudem wurden im gleichen Jahr sieben neue Projekte durch deutscheDirektinvestitionen in Guangzhou ins Leben gerufen. Das vereinbarteGesamtvolumen betrug 4,25 Millionen US-Dollar, von denen sich 2,81Millionen auf direkte Investitionen beliefen.Die Beziehung beider Regionen ist geprägt von einer gegenseitigenVerbundenheit, die als Grundlage für Wachstums- undEntwicklungsmöglichkeiten auf beiden Seiten dient. Im letzten Jahrexpandierten sechs in Guangzhou ansässige Unternehmen nachDeutschland und erhöhten das vereinbarte chinesischeInvestitionsvolumen auf 43,92 Millionen US-Dollar."Deutschland ist bereits unser fünftgrößter Warenhandelspartner,und unsere Beziehung wird noch weiter wachsen", so Cai Chaolin,Vizebürgermeister von Guangzhou. "Wir sind ein wichtigesinternationales Handelszentrum mit einem unternehmerfreundlichenUmfeld und zahllosen Geschäftsmöglichkeiten in verschiedenenBranchen. Das macht uns für viele deutsche Unternehmen attraktiv, dieim Ausland wachsen möchten. Wir befinden uns beide in einer neuenEpoche der wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit undGuangzhou ist stolz darauf, an der Spitze dieser Entwicklung zustehen. Ich bin mir sicher, dass vor uns beiden noch viele großartigeProjekte liegen."Vizebürgermeister Cai Chaolin ist diese Woche in München, um imRahmen eines privaten Forums über innovative Ansätze und neuePerspektiven zwischen Deutschland und Guangzhou einen Vortrag zuhalten. Die Veranstaltung soll einen partnerschaftlichen Dialog überPerspektiven und Modelle zur fortgeschrittenen Zusammenarbeitzwischen deutschen und chinesischen Unternehmen anstoßen. Das Treffenist eine Vorveranstaltung zu einem großen internationalen Forum, dasEnde diesen Jahres in Guangzhou stattfinden wird. Beim "GlobalFortune Forum" im Dezember kommen internationale Größen aus Politikund Wirtschaft zusammen, um über die dynamische Welt desinternationalen Handels zu diskutieren. Zudem ist die Veranstaltungeine Möglichkeit für CEOs der Fortune Global 500, sich zu treffen undmit führenden chinesischen Verantwortlichen im öffentlichen undprivaten Sektor zusammenzukommen.Zum Forum in München werden eine Reihe besonderer Gäste anwesendsein, unter anderem Delegationen der Volksregierung der StadtGuangzhou, der regionalen Handelskommission, des GuangzhouDevelopment Districts und von Guangzhou Shixing Investment sowie diechinesische Generalkonsulin in München, Vertreter der MünchnerStadtverwaltung, Alan Murray, Chief Content Officer bei Time Inc. undVorsitzender des Fortune Magazine, ein Ehrengast der deutschenIndustrie- und Handelskammer, hochrangige Unternehmens-Vertreter ausGuangzhou sowie leitende Manager verschiedener Fortune Global500-Unternehmen.Viele Unternehmen der weltweiten Top 500 haben mittlerweileZweigstellen in Guangzhou und ihr Investment-Portfolio deckt dabeiverschiedene Branchen ab und reicht von Elektronik über Fahrzeuge,Feinchemikalien, Fertigung bis hin zu intelligenten Geräten. DasWachstums von Guangzhou in strategisch neuen Branchen wie IT,künstliche Intelligenz und Biomedizin bieten eine einzigartigeErgänzung zur deutschen Industrie 4.0 und dem Streben nach vernetzterund smarter Technologie, Automatisierung und intelligentenFertigungsinitiativen. Guangzhous Engagement im Bereich Forschung undEntwicklung wurde durch die Entwicklung der neuen "Guangzhou NationalInnovation Demonstration Zone" noch weiter verstärkt. Das Areal wurdenahtlos in bestehende regionale Wissenschafts- und Technologieparksintegriert, um einen völlig neuartigen "Sci-Tech Corridor" zuschaffen, der wichtige Impulse für die technologische Innovation inder Region setzen soll.Guangzhou erhöht außerdem kontinuierlich und in großem Stil seineAttraktivität als Investitionsstandort. Es schafft einunternehmerfreundliches Umfeld, das Wachstum und Chancen fördert,baut Investitions- und Handelshürden ab und strafft bürokratischeProzesse für schnellere Genehmigungen. Zudem entlastet Guangzhou dieansässigen Unternehmen zusätzlich durch eine Senkung derBetriebskosten, durch Gebührenreduzierungen, durch die Einrichtungstaatlicher Fonds und durch politische Maßnahmen zur Senkung vonVersicherungssätzen. Und das stadteigene Programm zur Talentförderunghat dazu beigetragen, dass sich immer mehr talentierte Spezialistenaus allen Teilen der Welt in der Region niederlassen.Guangzhous Vorteile in Bezug auf Politik und Services, seinegünstige geografische Lage, der Fokus auf Lokalisierung, Flexibilitätund Recruitment sowie seine Entwicklung in großem Maßstab haben dieMetropole auf Platz 1 der Forbes-Liste der "Best Cities for Businessin China" geführt. Vom Ausland finanzierte Unternehmen profitierenvon Management und Fachpersonal vor Ort und viele ausländische Firmenhaben in den städtischen Industriegebieten Forschungs- undEntwicklungszentren eingerichtet, mit deren Unterstützung sieregionale Märkte besser verstehen und beliefern können.Als Hauptstadt der Provinz Guangdong ist Guangzhou ein wichtigerVerkehrsknotenpunkt, der bereits in Zeiten der Seidenstraße einwichtiger Handelsposten war. Die Stadt verfügt nicht nur über einengroßen Hafen, sondern auch über einen schnell wachsendeninternationalen Flughafen und ein umfangreiches Schienen- undAutobahnnetz. Durch diese Infrastruktur ist Guangzhou bestensgerüstet, um die Weltoffenheit und die Vernetzung zwischen China,Deutschland und dem Rest der Welt weiter zu unterstützen.Trotz der erfolgreichen Entwicklung und des enormen Wachstums hatsich Guangzhou seine Schönheit, seine Kultur und seineGastfreundschaft erhalten - Eigenschaften, die von seineninternationalen Bewohnern und Unternehmen die hier Leben und Arbeitenhoch geschätzt wird. Das gemäßigte Klima, die üppige grüne Landschaftund das hochwertige gastronomische Angebot machen die Stadt idealfür Unternehmen und Talente, die bleiben wollen um zu wachsen underfolgreich zu sein. "Wir freuen uns, dass wir bereits viele deutschePartner in unserer Region begrüßen durften, für die Guangzhou zueinem neuen Zuhause wurde. Und wir freuen uns auch darüber, aufunserem Weg in die Zukunft bald noch mehr Unternehmen begrüßen zudürfen", so Vizebürgermeister Cai.Pressekontakt:Lucy Turpin CommunicationsPhilipp Heilos+49 89 - 417761 - 28p.heilos@lucyturpin.comOriginal-Content von: Guangzhou News Center, übermittelt durch news aktuell