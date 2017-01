Paris (ots/PRNewswire) - Am 20. Januar fand in Paris einRoadshow-Meeting des 2017 Fortune Global Forum statt. DasExekutivkomitee des 2017 Fortune Global Forum gab am Dienstagbekannt, dass das 2017 Fortune Global Forum vom 6. bis 8. Dezember inGuangzhou mit dem Thema Openness and Innovation: Shaping the GlobalEconomy [Offenheit und Innovation: Gestaltung der Weltwirtschaft]stattfinden wird. Das Meeting ist der Start von Guangzhousinternationaler Roadshow für das 2017 FGF.Das Video und hoch auflösendes Bildmaterial finden Sie unter dermultimedialen Pressemitteilung:http://news.medianet.com.au/xinhua/guangzhou-starts-roadshow-1Vor dem Meeting traf sich Cai Chaolin, der stellvertretendeBürgermeister der Stadtregierung von Guangzhou, mit John Needham, demManager Director des Fortune Global Forum, und Fr. Gao Yuanyuan, derGesandten-Botschaftsrätin für Wirtschafts- und Handelsfragen an derchinesischen Botschaft in Frankreich. Er sprach seinen Wunsch nacheinem erfolgreichen Forum und der Vertiefung und Ausweitung derwirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen China und Frankreich aus.Cai stellte Guangzhou kurz vor und erklärte, warum Guangzhou alsGastgeberstadt des Forums gewählt wurde - es ist eine Stadt, die fürihre Geschichte, ihr Unternehmertum, ihre Innovation, ihreInklusivität, ihr Essen und ihr Freizeitumfeld bekannt ist. AlsAusgangspunkt der maritimen Seidenstraße hat Guangzhou Güter undKultur in die westliche Welt exportiert. Neben der dynamischen undsoliden Wirtschaft, die sich auf ein hervorragendes Transportnetzstützt, handelt es sich nach Beijing und Schanghai um die drittgrößteStadt Chinas, die auf gleichem Niveau mit Hongkong und Singapurliegt. Feinschmecker sind ebenfalls der Meinung, dass Guangzhou inder östlichen Welt das Gegenstück zur Gourmethauptstadt ist. Nochwichtiger ist jedoch gemäß Cai die Innovation und Inklusivität derStadt, die eine florierende Wirtschaft und kulturelle Diversitätermöglichen. Abschließend lud er seine Zuhörer ein, bei denen es sichvorwiegend um Topmanager von Fortune Global 500 Unternehmen handelte,Guangzhou während des Forums zu besuchen.Zahlreiche chinesische Unternehmen haben sich drei Jahrzehnte langdank der Reformen und Offenheit erfolgreich bemüht, in die FortuneGlobal 500 aufgenommen zu werden. Französische Unternehmen verfügenhingegen über technische Stärken bei Energie, Maschinenbau, in derchemischen Industrie, in der Finanzwelt und in anderen Bereichen. Fr.Gao Yuanyuan hob in ihrer Rede hervor, dass führende Unternehmenbeider Länder und andere Partner den Trend des internationalenHandels während des Forums diskutieren können.Gemäß Adam Lashinsky, dem Assistant Managing Editor von Fortune,ist Guangzhou die ideale Gastgeberstadt für das 2017 FGF. Die Stadtder Geschäftsmöglichkeiten mit einer hervorragenden Infrastruktur hateine große Zahl transnationaler Unternehmen angezogen. Er ist daherder Meinung, dass es höchste Zeit ist, das FGF in China zuveranstalten, und Guangzhou ist dafür die beste Gastgeberstadt. Erhofft, dass französische Unternehmen aktiv am 2017 FGF teilnehmenwerden.Gemäß dem Exekutivkomitee der 2017 FGF wird Guangzhou das Forumauch in Hongkong, New York, San Francisco, Chicago, Washington D.C.,Tokyo, Seoul, Frankfurt, London, Barcelona, Amsterdam und in zwölfanderen Städten der Welt bewerben.Pressekontakt:Ms. Wu+86 10 63074558Original-Content von: Executive Committee of 2017 Fortune Global Forum, übermittelt durch news aktuell