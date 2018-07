Guangzhou Wondfo Biotech: Haben Sie darauf geachtet?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Guangzhou Wondfo Biotech, die im Segment "Gesundheitsausrüstung" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 25.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 41,18 CNY.Unser Analystenteam hat Guangzhou Wondfo Biotech auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Guangzhou Wondfo Biotech erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 28,92 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Medical Equipment & Devices"-Branche sind im Durchschnitt um 13,27 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +15,65 Prozent im Branchenvergleich für Guangzhou Wondfo Biotech bedeutet. Der "Health Care"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,71 Prozent im letzten Jahr. Guangzhou Wondfo Biotech lag 9,21 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

