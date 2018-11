Guangzhou Lingnan: Es hat sich angekündigt und jetzt …

An der Heimatbörse Xetra Shenzhen notiert Guangzhou Lingnan per 07.11.2018 bei 7,01 CNY. Guangzhou Lingnan zählt zu "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien".

Unser Analystenteam hat Guangzhou Lingnan auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Guangzhou Lingnan investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,86 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gaming, Lodging & Restaurants einen Mehrertrag in Höhe von 1,07 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Lingnan liegt bei einem Wert von 22,87. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gaming, Lodging & Restaurants" (KGV von 108,11) unter dem Durschschnitt (ca. 79 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Guangzhou Lingnan damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Sentiment und Buzz: Bei Guangzhou Lingnan konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Guangzhou Lingnan in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Guangzhou Lingnan für diese Stufe daher ein "Hold".