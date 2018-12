Guangzhou Jinyi Media: Aktienanalyse vom 16.12.2018: Bitte nicht vergessen!

Der Kurs der Aktie Guangzhou Jinyi Media stand am 14.12.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 13,55 CNY. Der Titel wird der Branche "Telekommunikationsdienste" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Guangzhou Jinyi Media nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Guangzhou Jinyi Media hat mit einer Dividendenrendite von 2,77 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,75%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Recreation Facilities & Svcs"-Branche beträgt +0,02. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Guangzhou Jinyi Media-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Guangzhou Jinyi Media zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Guangzhou Jinyi Media wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Guangzhou Jinyi Media auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.