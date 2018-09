Guangzhou Improve Medical Instruments: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Cairn Energy":

Der Kurs der Aktie Guangzhou Improve Medical Instruments stand am 19.09.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 6,02 CNY. Der Titel wird der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" zugerechnet.

Die Aussichten für Guangzhou Improve Medical Instruments haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Guangzhou Improve Medical Instruments beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,41 Prozent und liegt mit 0,03 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,38) für diese Aktie. Guangzhou Improve Medical Instruments bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Guangzhou Improve Medical Instruments. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 161,17 und liegt mit 18 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Medical Equipment & Devices) von 136,49. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Guangzhou Improve Medical Instruments auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.