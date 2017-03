Guangzhou: Die Hauptstadt des traditionellen Handels wurde zur Hauptstadt des E-Commerce

New York (ots/PRNewswire) - Ein kurzer Videofilm mit dem Titel"Guangzhou, Flower City in Bloom" [Guangzhou, die Blumenstadt involler Blüte] wurde am Samstag zum ersten Mal auf "demChina-Bildschirm" am Times Square in New York gezeigt. Es war diesdas erste Mal, dass Guangzhou, Chinas drittgrößte Stadt, an der"Kreuzung der Welt" Präsenz zeigte. In dem 30-Sekunden Videoclipzeigte Guangzhou der Welt eine bildliche Mischung von internationalerStadt, Hightech-Stadt und Stadt der Künste.Foto -http://mma.prnewswire.com/media/477698/Guangzhou_promotion_video.jpgSie beweisen Guangzhous Ehrgeiz, sich im Rahmen eines, imvergangenen August angenommenen Plans zu "einer ArtNetzwerk-Hub-Stadt" zu entwickeln.Als wichtige Brücke auf dem Weg zu diesem Ziel wird Guangzhou am14. März seine Büros im Silicon Valley und in Boston eröffnen. Eshandelt sich dabei um die ersten beiden Büros in einer ganzen Reihe,die Guangzhou im Ausland vertreten werden, und deren Ziel es ist, diePartnerschaft mit den Vereinigten Staaten und Europa bei technischerKooperation und dem Austausch von begabten Menschen zu stärken.Guangzhou liegt im geometrischen Zentrum der asiatisch-pazifischenRegion und ist das südliche Tor Chinas zur Welt, das seit Urzeitenals einer der wichtigsten Häfen für den internationalen Handeldiente. Im alten Rom war die von Guangzhou aus verschiffte Seide daswertvollste Gut an der Küste des Mittelmeers. In den letzten dreiJahrzehnten hat die Bedeutung Guangzhous als wichtigesVerschiffungs-, Logistik- und Handelszentrum sehr schnell zugenommen.Die mehr als 14 Millionen Einwohner Guangzhous erwirtschafteten 2016ein BIP von 1.96 Billionen Yuan (280 Milliarden US-Dollar).Aber Guangzhou gibt sich nicht mit seinem jahrhundertealten Rufzufrieden, ein Handelszentrum zu sein. Die Stadt betrachtet moderneTechnologie, in der Form von Internet und Informationstechnologie,als wichtigen Ausgangspunkt für ihre beschleunigte Weiterentwicklung.Aufgrund seiner Stärken im internationalen Handel und seines hohenGrades an Offenheit hebt sich Guangzhou von den großen und mittlerenStädten Chinas bei der Verfolgung technologiegestützter Entwicklungab.Guangzhou verfolgt bei seinem Engagement mit der Außenwelt einenoffen Ansatz bei Innovation, der eine wichtige Rolle bei seinerStrategie der Entwicklung zu "einer Art Netzwerk-Hub-Stadt" spielt.Guangzhou hat gemäß Ma Zhengyong, Generaldirektor der Kommissionfür Wissenschaft, Technologie und Innovation von Guangzhou,Mechanismen für den Austausch und die Zusammenarbeit bei Technologieund Innovation unter anderem mit Weißrussland, Neuseeland,Australien, Großbritannien und der Ukraine eingeführt.Zusätzlich zu den Vereinigten Staaten plant Guangzhou ebenfalls,Büros in Israel zur Förderung der Zusammenarbeit bei Wissenshaft undTechnologie zu eröffnen.Guangzhou hat dank der Verbindung von Internet und herkömmlichemGeschäft bei E-Commerce, besonders grenzüberschreitendem E-Commerce,bemerkenswerte Fortschritte erzielt. Chen Jie, Generaldirektor derstädtischen Handelskommission von Guangzhou, erklärte, dass derGesamtwert der grenzüberschreitenden Importe und Exporte vonE-Commerce-Unternehmen im Jahr 2016 2,21 Milliarden US-Dollarerreichte, eine Steigerung um das 1,2-Fache; der Einzelhandelsumsatzvon Online-Stores erreichte 9,5 Milliarden US-Dollar, eine Steigerunggegenüber dem Vorjahr um 20,7 Prozent. Guangzhou unternimmt derzeitalle Bemühungen, die Bürokratie zu vereinfachen und das Niveau derHandelserleichterungen zu heben, und es entwickelt sich zur"E-Commerce-Hauptstadt Chinas". Damit hilft die Stadt ausländischenE-Commerce-Unternehmen, ihren Anteil am riesigen chinesischen Marktzu steigern."Angesichts des zunehmenden Lebensstandards der Einwohner Chinasnimmt auch die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen, ausländischenGütern zu und konkurrenzfähige Produkte anderer Länder haben auf demchinesischen Markt großes Potenzial. Dies fördert nicht nur diewirtschaftliche und soziale Entwicklung Guangzhous, sondern bietetder Welt durch den Aufbau Guangzhous zu einer Hauptstadt desE-Commerce zusätzliche Entwicklungschancen", sagte er.Links zu den Bildern:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=285424Pressekontakt:Fr. WuTel.: 86-10-6307-5245Original-Content von: Guangzhou Municipal Government, übermittelt durch news aktuell