Guangzhou Haige Communications: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Kurs der Aktie Guangzhou Haige Communications stand am 24.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 9,08 CNH. Der Titel wird der Branche "Kommunikationsausrüstung" zugerechnet.Die Aussichten für Guangzhou Haige Communications haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Dividende: Bei einer Dividende von 0,88 % ist Guangzhou Haige Communications im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hardware (2,12 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,24 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

Weiterlesen...