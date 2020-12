Guangxi stärkt die robuste Entwicklung von Sportwirtschaft und -kultur durch die tiefe Integration von Sport und Tourismus

Fangchenggang, China (ots/PRNewswire) - Der 2020 Hundred Health and Sports Companies' Trip nach Guangxi und den China-ASEAN Sporttourismus-Karneval, die gemeinsam vom Sportbüro der Autonomen Region Guangxi Zhuang und der Stadtverwaltung von Fangchenggang veranstaltet wurde, wurde vom 19. bis 21. Dezember in Fangchenggang vorgestellt. Auf der Veranstaltung wurden eine Reihe neuer Projekte und Pläne vorgestellt, die das Potenzial der Sportindustrie in Guangxi ausschöpfen.Bei der Eröffnungsfeier stellten die Organisatoren eine Reihe von sporttouristischen Boutique-Routen, Sportkomplexen, sporttouristischen Demonstrationsbasen, Bergsportcamps, Flugsportbasen und Demonstrationsprojekten der Sportindustrie in der Region vor. Die Ehrentafel wurden an die fünf Städte Nanning, Guilin, Liuzhou, Beihai und Fangchenggang verliehen, die als die erste Gruppe von Sporttourismus-Demonstrationsstädten in Guangxi ausgewählt wurden, sowie an acht Demonstrationsbezirke (Kreise), d.h. Yangshuo County und Xiufeng District in Guilin, Qingxiu District, Xingning District und Mashan County in Nanning, Lingyun County in Baise, Shangsi County in Fangchenggang und Wuxuan County in Laibin, um die Entwicklung des lokalen Sporttourismus zu fördern.Förderung des neuen WirtschaftswachstumsEnde 2018 wurde Guangxi von der General Administration of Sport of China zugelassen, um die Schaffung einer nationalen Sporttourismus-Demonstrationszone zu unterstützen. In den letzten Jahren wurden bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Derzeit gibt es acht Boutique-Routen, zwölf Boutique-Attraktionen und zwei Reiseziele, die dem nationalen Sporttourismus gewidmet sind, sowie eine Demonstrationsbasis, drei Demonstrationsprojekte und eine Demonstrationsorganisation, die das Wachstum der nationalen Sportindustrie fördern. Statistiken zeigten, dass Guangxi während des Nationalfeiertags Golden Week Holiday im Jahr 2019 durch seine Sporttourismus-Boutique-Projekte auf nationaler und regionaler Ebene 2,4782 Millionen Besuche und einen Tourismusumsatz von 670 Millionen Yuan erwirtschaftete.Guangxi hat in zwei aufeinanderfolgenden Jahren von 2019 bis 2020 den China-ASEAN Sports Tourism Carnival ("Tourismus-Karneval") veranstaltet, um die Integration zwischen Sport und Tourismus zu vertiefen, die Qualität des Tourismus zu verbessern, das Potenzial des Sportsektors zu nutzen und neue Wachstumspunkte für die regionale Wirtschaft zu schaffen. Von der unvergleichlichen Landschaft in Guilin bis hin zu den malerischen Meerblicken in Fangchenggang hat das Sportbüro der Autonomen Region Guangxi Zhuang eine glänzende Perspektive für die Sportindustrie in Aussicht gestellt, indem es die Inlandsnachfrage umfassend stärkt und die industrielle Entwicklung ankurbelt.Leite die Entwicklung der SportkulturWährend des Tourismus-Karnevals wurden eine Reihe interessanter Aktivitäten durchgeführt, um mehr Touristen aus der Region und darüber hinaus anzuziehen.Darunter die China-ASEAN Sports Tourism Expo, die im Fangchenggang Garden Expo Park stattfand. Mit dem Design verschiedener Sporttourismus-Szenen wurden sieben Themenbereiche eingerichtet, d.h. der Bereich für Meeressport-Erfahrungen, der Bereich für die Ausstellung von Sportartikeln, der Bereich für intelligente Sportarten, der Bereich für JD-Sportarten, der Bereich für Meeresfreizeit und Essenskultur, der Bereich für Sportlotterien und der Bereich für die Stadt Fangchenggang. Mehr als hundert Aussteller boten Bürgern und Touristen Sportprogramme der "digitalen Ära" an, darunter Wassersportgeräte, intelligente Fitnesssysteme, VR-Sportwettbewerbe, Badmintonroboter und kreative Fitnessspiele, die das Publikum dazu inspirierten, weitere neuartige und aufregende Sportarten zu erkunden, die Popularität aufstrebender Modesportarten zu steigern und die Sportkultur in Guangxi zu fördern.Förderung des Sportkonsums in GuangxiAls erstes "Highlight" des Tourismus-Karnevals wurde am 10. Dezember die "2020 China-ASEAN Online Sports Product Consumption Week" eröffnet. Während der Veranstaltung wurden die Einwohner von Guangxi bei der Bezahlung von Sportartikeln subventioniert, was den Sportkonsum in Guangxi belebt hat und den Sportkonsum anregte. Laut Statistik gab JD.com 2,65 Millionen Coupons in neun Chargen aus, die sich auf insgesamt 9,87 Millionen Yuan beliefen. In dieser Zeit fanden in Fangchenggang auch eine Reihe von Veranstaltungen statt, wie z. B. Mini-Marathons, Berg-Cross-Country-Rennen, Segel-Challenges, Promi-Fischerei-Wohltätigkeitsrennen und Strandmusik-Festivals. Nach Aktivitäten wie "Winter Tour in Guangxi" und "Green Ecological Sports in Guangxi" wurden in der Region mehr als 40 größere Sportveranstaltungen oberhalb der Stadtebene durchgeführt, die über 250.000 direkte Teilnahmen verzeichneten.