Guangxi Radio & Television Information Network: Ob das wirklich so spannend wird …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Guangxi Radio & Television Information Network, die im Segment "Telekommunikationsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 08.06.2019, 19:58 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 4,84 CNY.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Guangxi Radio & Television Information Network wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An drei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Guangxi Radio & Television Information Network auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Guangxi Radio & Television Information Network liegt mit einer Dividendenrendite von 1,16 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die ""-Branche hat einen Wert von 2,77, wodurch sich eine Differenz von -1,61 Prozent zur Guangxi Radio & Television Information Network-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,9 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Guangxi Radio & Television Information Network damit 21,33 Prozent über dem Durchschnitt (-32,22 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt -32,66 Prozent. Guangxi Radio & Television Information Network liegt aktuell 21,76 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".