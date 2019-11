Guangxi Guiguan Electric Power: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Guangxi Guiguan Electric Power-Kurs wird am 04.11.2019, 01:00 Uhr an der Heimatbörse Shanghai mit 4.5 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler".

Unsere Analysten haben Guangxi Guiguan Electric Power nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Guangxi Guiguan Electric Power liegt mit einer Dividendenrendite von 4,28 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche hat einen Wert von 3,54, wodurch sich eine Differenz von +0,74 Prozent zur Guangxi Guiguan Electric Power-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Guangxi Guiguan Electric Power-Aktie ein "Sell"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Guangxi Guiguan Electric Power erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 12,7 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche sind im Durchschnitt um -18,79 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +31,49 Prozent im Branchenvergleich für Guangxi Guiguan Electric Power bedeutet. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -18,79 Prozent im letzten Jahr. Guangxi Guiguan Electric Power lag 31,49 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.