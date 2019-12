Guangxi Bossco Environmental Protection: Was noch aussteht!

Guangxi Bossco Environmental Protection, ein Unternehmen aus dem Markt "Umwelt- und Facility Services", notiert aktuell (Stand 09:50 Uhr) mit 10.11 CNY nahezu gleich (-0.03 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Nach einem bewährten Schema haben wir Guangxi Bossco Environmental Protection auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Guangxi Bossco Environmental Protection niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Der Unterschied beträgt 1,65 Prozentpunkte (0,67 % gegenüber 2,32 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 11,79 und liegt mit 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) von 89,91. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Guangxi Bossco Environmental Protection auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Guangxi Bossco Environmental Protection erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -7,94 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche sind im Durchschnitt um -24,88 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +16,94 Prozent im Branchenvergleich für Guangxi Bossco Environmental Protection bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -21,46 Prozent im letzten Jahr. Guangxi Bossco Environmental Protection lag 13,53 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.