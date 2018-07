Guangdong Sitong: Kann das wirklich gut gehen?

Guangdong Sitong weist zum 25.07.2018 einen Kurs von 10,03 CNY an der BörseShanghai auf. Das Unternehmen wird unter "Haushaltswaren & Spezialitäten" geführt.Unsere Analysten haben Guangdong Sitong nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Guangdong Sitong investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,5 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Home & Office Products einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,92 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

