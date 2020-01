Guangdong Silver Age Science: Meinungen?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Kurs der Aktie Guangdong Silver Age Science steht am 01.01.2020, 18:35 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 5.71 CNY. Der Titel wird der Branche "Commodity Chemikalien" zugerechnet.

Guangdong Silver Age Science haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong Silver Age Science-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 6,43 CNY. Der letzte Schlusskurs (5,71 CNY) weicht somit -11,2 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 5,57 CNY, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,51 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Guangdong Silver Age Science ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Guangdong Silver Age Science-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Guangdong Silver Age Science. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Guangdong Silver Age Science beträgt das aktuelle KGV 44,65. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" haben im Durchschnitt ein KGV von 432,24. Guangdong Silver Age Science ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.