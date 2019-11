Guangdong Senssun Weighing Apparatus: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Tate & Lyle":

Der Guangdong Senssun Weighing Apparatus-Kurs wird am 30.11.2019, 01:00 Uhr an der Heimatbörse Shenzhen mit 22.2 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Elektronische Geräte und Instrumente".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Guangdong Senssun Weighing Apparatus einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Guangdong Senssun Weighing Apparatus jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Guangdong Senssun Weighing Apparatus liegt mit einer Dividendenrendite von 0,81 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat einen Wert von 2,11, wodurch sich eine Differenz von -1,3 Prozent zur Guangdong Senssun Weighing Apparatus-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Guangdong Senssun Weighing Apparatus derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 21,51 CNY, womit der Kurs der Aktie (22,19 CNY) um +3,16 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 21,29 CNY. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +4,23 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Guangdong Senssun Weighing Apparatus wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Guangdong Senssun Weighing Apparatus auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.