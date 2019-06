Guangdong Provincial Expressway DevelopmentWie geht’s weiter, ?

Guangdong Provincial Expressway Development weist am 25.06.2019, 00:25 Uhr einen Kurs von 7,94 CNH an der Börse Shenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Autobahnen und Gleisanlagen" geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Guangdong Provincial Expressway Development entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Guangdong Provincial Expressway Development haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Guangdong Provincial Expressway Development wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält Guangdong Provincial Expressway Development auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Guangdong Provincial Expressway Development investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 7,03 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Verkehrsinfrastruktur einen Mehrertrag in Höhe von 4,2 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.