Guangdong Piano Customized Furniture: Kam das wirklich unerwartet?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Guangdong Piano Customized Furniture unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Einrichtungsgegenstände". Die Guangdong Piano Customized Furniture-Aktie notierte am 28.09.2018 mit 16,48 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Guangdong Piano Customized Furniture haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An einem Tag und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Guangdong Piano Customized Furniture. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Guangdong Piano Customized Furniture liegt mit einem Wert von 24,6 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 61 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Home & Office Products" von 62,44. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Guangdong Piano Customized Furniture mit einer Rendite von -63,84 Prozent mehr als 65 Prozent darunter. Die "Home & Office Products"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,21 Prozent. Auch hier liegt Guangdong Piano Customized Furniture mit 62,63 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.