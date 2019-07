Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech: Das dürfte so richtig spannend werden!

Per 17.07.2019, 11:01 Uhr wird für die Aktie Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 6.97 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Commodity Chemikalien".

Die Aussichten für Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,51 CNH mit dem aktuellen Kurs (6,92 CNH), ergibt sich eine Abweichung von +6.3 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (7,17 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3.49 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 88,6, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 51,13, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.