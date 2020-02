Guangdong New Grand Long Packing: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "China Life Insurance":

Der Guangdong New Grand Long Packing-Kurs wird am 22.02.2020, 01:00 Uhr an der Heimatbörse Shenzhen mit 10.99 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Papierverpackung".

Die Aussichten für Guangdong New Grand Long Packing haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Guangdong New Grand Long Packing mit einer Rendite von -7,13 Prozent mehr als 8 Prozent darüber. Die "Behälter & Verpackung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -15,28 Prozent. Auch hier liegt Guangdong New Grand Long Packing mit 8,14 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Derzeit schüttet Guangdong New Grand Long Packing höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Behälter & Verpackung. Der Unterschied beträgt 2,18 Prozentpunkte (4,87 % gegenüber 2,69 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong New Grand Long Packing-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 13,29 CNY. Der letzte Schlusskurs (11,01 CNY) weicht somit -17,16 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (11,61 CNY) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,17 Prozent), somit erhält die Guangdong New Grand Long Packing-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Guangdong New Grand Long Packing-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.