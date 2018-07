Guangdong KinLong Hardware Products: Aktienanalyse vom 07.07.2018

An der Heimatbörse Xetra Shenzhen notiert Guangdong KinLong Hardware Products per 06.07.2018 bei 11,33 CNH. Guangdong KinLong Hardware Products zählt zu "Bauprodukte".

Unsere Analysten haben Guangdong KinLong Hardware Products nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Guangdong KinLong Hardware Products konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Guangdong KinLong Hardware Products auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

2. Dividende: Derzeit schüttet Guangdong KinLong Hardware Products niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Manufactured Goods. Der Unterschied beträgt 1,06 Prozentpunkte (0,82 % gegenüber 1,88 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an vier Tagen tendenziell im positiven Bereich, während an drei Tagen eine negative Diskussion überwog. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Guangdong KinLong Hardware Products dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.