Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment: Sind Sie dafür gewappnet?

Für die Aktie Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment aus dem Segment "Verbraucherfinanzierung" wird an der heimatlichen Börse Hong Kong am 01.07.2020, 20:49 Uhr, ein Kurs von 1.39 HKD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment mit einer Rendite von -18,39 Prozent mehr als 5 Prozent darunter. Die "Verbraucherfinanzierung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -15,42 Prozent. Auch hier liegt Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment mit 2,97 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment-Aktie beträgt dieser aktuell 1,54 HKD. Der letzte Schlusskurs (1,39 HKD) liegt damit deutlich darunter (-9,74 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (1,46 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,79 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Fundamental: Guangdong Join-share Financing Guarantee Investment ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Verbraucherfinanzierung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15,17 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 46 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 28,24 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.