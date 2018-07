Guangdong Join-Share Guarantee Investment: War das alles?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Guangdong Join-Share Guarantee Investment, die im Segment "Verbraucherfinanzierung" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 24.07.2018 an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 1,66 HKD.Unser Analystenteam hat Guangdong Join-Share Guarantee Investment auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Guangdong Join-Share Guarantee Investment aktuell 5,61. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,67 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Specialty Finance". Guangdong Join-Share Guarantee Investment bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

Weiterlesen...