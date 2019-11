Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Kurs der Aktie Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment steht am 28.11.2019, 21:50 Uhr an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 1.56 HKD. Der Titel wird der Branche "Verbraucherfinanzierung" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 63,41, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,39, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,82 Prozent und liegt damit 1,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Verbraucherfinanzierung, 5,07). Die Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 7,57 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche sind im Durchschnitt um -14,54 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +22,11 Prozent im Branchenvergleich für Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -11,99 Prozent im letzten Jahr. Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment lag 19,56 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.