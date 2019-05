Guangdong Great River Smarter Logistics: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Für die Aktie Guangdong Great River Smarter Logistics stehen per 23.05.2019, 03:48 Uhr 16,49 CNH an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Guangdong Great River Smarter Logistics zählt zum Segment "Marine Häfen und Dienstleistungen".

Die Aussichten für Guangdong Great River Smarter Logistics haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Guangdong Great River Smarter Logistics aktuell 1,3. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,51 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur". Guangdong Great River Smarter Logistics bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Guangdong Great River Smarter Logistics. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Guangdong Great River Smarter Logistics erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -54,13 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche sind im Durchschnitt um -20,51 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -33,61 Prozent im Branchenvergleich für Guangdong Great River Smarter Logistics bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -27,14 Prozent im letzten Jahr. Guangdong Great River Smarter Logistics lag 26,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.