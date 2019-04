Guangdong Great River Smarter LogisticsWirklich, ?

Guangdong Great River Smarter Logistics weist am 10.04.2019, 23:40 Uhr einen Kurs von 28,08 CNH an der Börse Shenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Marine Häfen und Dienstleistungen" geführt.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Guangdong Great River Smarter Logistics entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong Great River Smarter Logistics-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 30,26 CNH mit dem aktuellen Kurs (27,33 CNH), ergibt sich eine Abweichung von -9,68 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 26,13 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,59 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Guangdong Great River Smarter Logistics ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Guangdong Great River Smarter Logistics zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Guangdong Great River Smarter Logistics erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 41,44 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche sind im Durchschnitt um -21,12 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +62,56 Prozent im Branchenvergleich für Guangdong Great River Smarter Logistics bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -28,12 Prozent im letzten Jahr. Guangdong Great River Smarter Logistics lag 69,56 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.