Guangdong Goworld: Lohnt sich die Aufruhr?

Für die Aktie Guangdong Goworld stehen per 12.07.2020, 00:23 Uhr 14.9 CNH an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Guangdong Goworld zählt zum Segment "Elektronische Komponenten".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Guangdong Goworld-Aktie beträgt dieser aktuell 12,4 CNH. Der letzte Schlusskurs (14,9 CNH) liegt damit deutlich darüber (+20,16 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Guangdong Goworld somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (12,87 CNH) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+15,77 Prozent Abweichung). Die Guangdong Goworld-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. In Summe wird Guangdong Goworld auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,67 Prozent liegt Guangdong Goworld 1,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,1. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

3. Anleger: Guangdong Goworld wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Guangdong Goworld?

Wie wird sich Guangdong Goworld nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Guangdong Goworld Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Guangdong Goworld Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken