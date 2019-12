Guangdong Fenghua Advanced: Kaufen, verkaufen oder halten?

Guangdong Fenghua Advanced, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektronische Komponenten", notiert aktuell (Stand 05:22 Uhr) mit 14.98 CNH sehr stark im Plus (+2.09 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Guangdong Fenghua Advanced haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Guangdong Fenghua Advanced derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 13,14 CNH, womit der Kurs der Aktie (14,67 CNH) um +11,64 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 13,29 CNH. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +10,38 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Guangdong Fenghua Advanced. Es gab insgesamt fünf positive und sieben negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Guangdong Fenghua Advanced daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Guangdong Fenghua Advanced von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,16 Prozent liegt Guangdong Fenghua Advanced 0,06 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,1. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.