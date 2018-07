Guangdong Electric Power Development: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

Per 25.07.2018 wird für die Aktie Guangdong Electric Power Development am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 3,01 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler".Unsere Analysten haben Guangdong Electric Power Development nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Utilities") liegt Guangdong Electric Power Development mit einer Rendite von -12,06 Prozent mehr als 13 Prozent darunter. Die "Utilities"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,57 Prozent. Auch hier liegt Guangdong Electric Power Development mit 12,63 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

