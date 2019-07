Guangdong Electric Power Development Co Ltd: Augen auf!

Guangdong Electric Power Development Co Ltd weist zum 26.07.2019 einen Kurs von 3.94 CNH an der Börse auf.

Guangdong Electric Power Development Co Ltd haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Derzeit schüttet Guangdong Electric Power Development Co Ltd niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche . Der Unterschied beträgt 1,99 Prozentpunkte (1,53 % gegenüber 3,52 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong Electric Power Development Co Ltd-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 4,29 CNH. Der letzte Schlusskurs (3,94 CNH) weicht somit -8,16 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (4,16 CNH) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,29 Prozent Abweichung). Die Guangdong Electric Power Development Co Ltd-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Guangdong Electric Power Development Co Ltd-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Guangdong Electric Power Development Co Ltd zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.