Guangdong Electric Power Development: Aktienanalyse vom 07.07.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Guangdong Electric Power Development, die im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 06.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 2,91 CNH.

Unsere Analysten haben Guangdong Electric Power Development nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an 11 Tagen im positiven Bereich, während an einem Tag eine negative Diskussion überwog. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Guangdong Electric Power Development dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 14,61 liegt Guangdong Electric Power Development auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Utilities" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Guangdong Electric Power Development konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Guangdong Electric Power Development auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.