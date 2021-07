Guangdong Bobaolon: Das ist ein Hammer

Für die Aktie Guangdong Bobaolon stehen per 08.07.2021, 10:26 Uhr 2.6 an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Guangdong Bobaolon zählt zum Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Unser Analystenteam hat Guangdong Bobaolon auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong Bobaolon-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 4,65 . Der letzte Schlusskurs (2,6 ) weicht somit -44,09 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 2,38 , daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+9,24 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Guangdong Bobaolon ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Guangdong Bobaolon-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Guangdong Bobaolon beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,24 Prozent und liegt mit 0,66 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,58) für diese Aktie. Guangdong Bobaolon bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Guangdong Bobaolon erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -72,75 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche sind im Durchschnitt um -8,14 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -64,61 Prozent im Branchenvergleich für Guangdong Bobaolon bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -9,45 Prozent im letzten Jahr. Guangdong Bobaolon lag 63,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

