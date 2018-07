Guangdong Biolight Meditech: Was kann da noch kommen?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Guangdong Biolight Meditech, die im Segment "Gesundheitsausrüstung" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 23.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 15,2 CNY.Die Aussichten für Guangdong Biolight Meditech haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Guangdong Biolight Meditech aktuell 0,32. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,4 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Medical Equipment & Devices". Guangdong Biolight Meditech bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

Weiterlesen...