Guangdong Baolihua Industrial: Was man jetzt noch wissen sollte!

Per 24.07.2018 wird für die Aktie Guangdong Baolihua Industrial am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 7,6 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler".Unser Analystenteam hat Guangdong Baolihua Industrial auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Guangdong Baolihua Industrial erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 25,7 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Utilities"-Branche sind im Durchschnitt um 0,94 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +24,76 Prozent im Branchenvergleich für Guangdong Baolihua Industrial bedeutet. Der "Utilities"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,52 Prozent im letzten Jahr. Guangdong Baolihua Industrial lag 25,18 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

