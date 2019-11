GuangDong GenSho LogisticsDamit haben die Anleger von nicht gerechnet

Für die Aktie GuangDong GenSho Logistics stehen per 20.11.2019, 23:01 Uhr 18.18 CNY an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. GuangDong GenSho Logistics zählt zum Segment "Lkw-Verkehr".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für GuangDong GenSho Logistics entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,01 Prozent liegt GuangDong GenSho Logistics 1,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Straße und Schiene" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,9. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 29,25 ist die Aktie von GuangDong GenSho Logistics auf Basis der heutigen Notierungen 29 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" (41,01) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen GuangDong GenSho Logistics. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.