Guandong Sky Dragon Printing Ink: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Per 28.06.2020, 09:23 Uhr wird für die Aktie Guandong Sky Dragon Printing Ink am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 6.55 angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Spezialchemikalien".

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Guandong Sky Dragon Printing Ink entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Guandong Sky Dragon Printing Ink-Aktie: der Wert beträgt aktuell 74,42. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein "Sell"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Guandong Sky Dragon Printing Ink auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Guandong Sky Dragon Printing Ink damit ein "Sell"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Guandong Sky Dragon Printing Ink erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 89,86 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um -13,9 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +103,75 Prozent im Branchenvergleich für Guandong Sky Dragon Printing Ink bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -13,9 Prozent im letzten Jahr. Guandong Sky Dragon Printing Ink lag 103,75 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Guandong Sky Dragon Printing Ink in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Guandong Sky Dragon Printing Ink haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Guandong Sky Dragon Printing Ink bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.