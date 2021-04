Guandong Sky Dragon Printing Ink: Was soll das denn werden?

Guandong Sky Dragon Printing Ink, ein Unternehmen aus dem Markt "Spezialchemikalien", notiert aktuell (Stand 00:23 Uhr) mit 4.66 sehr deutlich im Plus (+5.87 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Unser Analystenteam hat Guandong Sky Dragon Printing Ink auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Guandong Sky Dragon Printing Ink auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Guandong Sky Dragon Printing Ink in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Guandong Sky Dragon Printing Ink hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Guandong Sky Dragon Printing Ink liegt mit einem Wert von 38,05 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Chemikalien" von 0, Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Guandong Sky Dragon Printing Ink-Aktie beträgt dieser aktuell 6,05 . Der letzte Schlusskurs (4,66 ) liegt damit deutlich darunter (-22,98 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Guandong Sky Dragon Printing Ink somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (4,83 ) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,52 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Guandong Sky Dragon Printing Ink-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Guandong Sky Dragon Printing Ink auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

