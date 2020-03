Guandong Sky Dragon Printing Ink: Kann das wirklich sein?

Guandong Sky Dragon Printing Ink, ein Unternehmen aus dem Markt "Spezialchemikalien", notiert aktuell (Stand 19:37 Uhr) mit 4 sehr stark im Minus (-6.1 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Wie Guandong Sky Dragon Printing Ink derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Guandong Sky Dragon Printing Ink-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 3,45 . Der letzte Schlusskurs (4,26 ) weicht somit +23,48 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 4,41 , daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,4 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Guandong Sky Dragon Printing Ink ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Guandong Sky Dragon Printing Ink-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Guandong Sky Dragon Printing Ink-Aktie hat einen Wert von 99,08. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (44,48). Der RSI25 liegt bei 44,48, was bedeutet, dass Guandong Sky Dragon Printing Ink hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Guandong Sky Dragon Printing Ink.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Guandong Sky Dragon Printing Ink mit einer Rendite von 6,23 Prozent mehr als 21 Prozent darüber. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -14,83 Prozent. Auch hier liegt Guandong Sky Dragon Printing Ink mit 21,06 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.