Guaidó motiviert Venezolaner: Militär steht an unserer Seite

CARACAS (dpa-AFX) - Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaidó hat seine Anhänger bestärkt, mit ihren Straßenprotesten auf dem richtigen Weg zu sein.



"Jahrelang haben wir mit den Streitkräften gesprochen - und heute wissen wir, dass sie nicht für den Diktator sind", sagte Guaidó bei einer Rede auf dem Platz Francia de Altamira in Caracas vor tausenden Menschen. Die voranschreitende Entmachtung des sozialistischen Staatschefs Nicolás Maduro sei unumkehrbar, sagte er weiter. Im seit mehr als drei Monate andauernden Machtkampf hat sich das Militär bislang hinter Maduro gestellt.

Guaidó hatte am Dienstagmorgen die Venezolaner aufgerufen, auf die Straße zu gehen und seine "Operation Freiheit" zu unterstützen. Auf Twitter appellierte er auch an die Streitkräfte, sich dem Vorhaben endgültig anzuschließen. "Die Zukunft gehört uns: Volk und Streitkräfte vereint für die Beendigung der Ursupierung. Zusammen sind wir unbesiegbar!" Guaidó wirft Maduro Wahlfälschung vor und hält dessen Machtübernahme daher für unrechtmäßig. Als Vorsitzender des entmachteten Parlaments erklärte sich Guaidó im Januar zum Interimspräsidenten. Viele Staaten, darunter auch Deutschland, haben ihn in dieser Funktion anerkannt.

Der Deutschen Welle sagte er am Dienstag: "Was auch immer geschieht, wir werden uns nicht aufhalten lassen. Unser Prozess bewegt sich Schritt für Schritt und friedlich im Rahmen unserer Verfassung. Wir stehen weiterhin für Gewaltlosigkeit." Unterdessen wuchsen die Spannungen am Luftwaffenstützpunkt La Carlota in Caracas, zu dem Guaidó die Menschen gerufen hatte. Protestler versuchten, in das Gelände einzudringen. Maduro hat die Loyalität des Militärs zu ihm bekräftigt und zum Kampf gegen die "Putschisten" aufgerufen./juw/DP/jha